UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Франция ужесточит правила въезда для некоторых стран ЕС: о каких идет речь

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июля премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ужесточит правила въезда для непривитых туристов из ряда стран ЕС. Ограничение начнет действовать уже с завтрашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, такое решение было принято в связи с ростом числа новых случаев коронавируса и это является "единственным способом остановить вирус и вернуть страну на правильный путь".

Так, с воскресенья, 18 июля невакцинированные лица из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделанный не менее чем за 24 часа до поездки во Францию.

Отмечено, что полностью вакцинированые туристы из любой страны смогут попасть во Францию ​​без теста с этой субботы.

Кроме этого, людям, которые путешествуют из Туниса, Мозамбики, Кубы и Индонезии, дополнительно необходимо будет обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед въездом, а затем пройти 10-дневную самоизоляцию.

Известно, что среднее число новых случаев коронавируса во Франции снова быстро увеличилось и сейчас составляет почти 11 тысяч в день.

Напомним, во Франции с 7 июля ввели платные тесты на коронавирус для туристов: 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция