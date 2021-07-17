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Франція посилить правила в'їзду для деяких країн ЄС: про які йде мова

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 липня прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з ряду країн ЕС. Обмеження почне діяти вже від завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, таке рішення було прийнято у зв’язку зі швидким зростанням числа нових випадків коронавірусу і це є "єдиним способом зупинити вірус і повернути країну на правильний шлях".

Так, з неділі, 18 липня невакциновані особи з Великобританії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів та Греції повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19 зроблений не менш ніж за 24 години до поїздки до Франції.

Зазначено, що повністю вакциновані туристи з будь-якої країни зможуть потрапити до Франції без тесту з цієї суботи.

Крім цього, людям, які подорожують з Тунісу, Мозамбіки, Куби та Індонезії, додатково необхідно буде обґрунтувати свою подорож, показати негативний результат тесту на COVID-19 перед в'їздом, а потім пройти 10-денну самоізоляцію.

Відомо, що середнє число нових випадків коронавірусу в Франції знову швидко збільшилося і зараз становить майже 11 тисяч на день.

Нагадаємо, у Франції з 7 липня ввели платні тести на коронавірус для туристів: 49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.

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Франція