Франція посилить правила в'їзду для деяких країн ЄС: про які йде мова

За його словами, таке рішення було прийнято у зв’язку зі швидким зростанням числа нових випадків коронавірусу і це є "єдиним способом зупинити вірус і повернути країну на правильний шлях".

Так, з неділі, 18 липня невакциновані особи з Великобританії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів та Греції повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19 зроблений не менш ніж за 24 години до поїздки до Франції.

Зазначено, що повністю вакциновані туристи з будь-якої країни зможуть потрапити до Франції без тесту з цієї суботи.

Крім цього, людям, які подорожують з Тунісу, Мозамбіки, Куби та Індонезії, додатково необхідно буде обґрунтувати свою подорож, показати негативний результат тесту на COVID-19 перед в'їздом, а потім пройти 10-денну самоізоляцію.

Відомо, що середнє число нових випадків коронавірусу в Франції знову швидко збільшилося і зараз становить майже 11 тисяч на день.