Франция ужесточит правила въезда для некоторых стран ЕС: о каких идет речь

Сегодня, 17 июля премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ужесточит правила въезда для непривитых туристов из ряда стран ЕС. Ограничение начнет действовать уже с завтрашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, такое решение было принято в связи с ростом числа новых случаев коронавируса и это является "единственным способом остановить вирус и вернуть страну на правильный путь".

Так, с воскресенья, 18 июля невакцинированные лица из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделанный не менее чем за 24 часа до поездки во Францию.

Отмечено, что полностью вакцинированые туристы из любой страны смогут попасть во Францию ​​без теста с этой субботы.

Кроме этого, людям, которые путешествуют из Туниса, Мозамбики, Кубы и Индонезии, дополнительно необходимо будет обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед въездом, а затем пройти 10-дневную самоизоляцию.

Известно, что среднее число новых случаев коронавируса во Франции снова быстро увеличилось и сейчас составляет почти 11 тысяч в день.