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Франция ужесточит правила въезда для некоторых стран ЕС: о каких идет речь

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Франция, Суббота 17 июля 2021 14:21
Франция ужесточит правила въезда для некоторых стран ЕС: о каких идет речь Фото: Франция ужесточит правила въезда для некоторых стран ЕС (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июля премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ужесточит правила въезда для непривитых туристов из ряда стран ЕС. Ограничение начнет действовать уже с завтрашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, такое решение было принято в связи с ростом числа новых случаев коронавируса и это является "единственным способом остановить вирус и вернуть страну на правильный путь".

Так, с воскресенья, 18 июля невакцинированные лица из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделанный не менее чем за 24 часа до поездки во Францию.

Отмечено, что полностью вакцинированые туристы из любой страны смогут попасть во Францию ​​без теста с этой субботы.

Кроме этого, людям, которые путешествуют из Туниса, Мозамбики, Кубы и Индонезии, дополнительно необходимо будет обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед въездом, а затем пройти 10-дневную самоизоляцию.

Известно, что среднее число новых случаев коронавируса во Франции снова быстро увеличилось и сейчас составляет почти 11 тысяч в день.

Напомним, во Франции с 7 июля ввели платные тесты на коронавирус для туристов: 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела.

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