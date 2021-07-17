Франція посилить правила в'їзду для деяких країн ЄС: про які йде мова
Сьогодні, 17 липня прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з ряду країн ЕС. Обмеження почне діяти вже від завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, таке рішення було прийнято у зв’язку зі швидким зростанням числа нових випадків коронавірусу і це є "єдиним способом зупинити вірус і повернути країну на правильний шлях".
Так, з неділі, 18 липня невакциновані особи з Великобританії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів та Греції повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19 зроблений не менш ніж за 24 години до поїздки до Франції.
Зазначено, що повністю вакциновані туристи з будь-якої країни зможуть потрапити до Франції без тесту з цієї суботи.
Крім цього, людям, які подорожують з Тунісу, Мозамбіки, Куби та Індонезії, додатково необхідно буде обґрунтувати свою подорож, показати негативний результат тесту на COVID-19 перед в'їздом, а потім пройти 10-денну самоізоляцію.
Відомо, що середнє число нових випадків коронавірусу в Франції знову швидко збільшилося і зараз становить майже 11 тисяч на день.
Нагадаємо, у Франції з 7 липня ввели платні тести на коронавірус для туристів: 49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.