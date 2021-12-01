Франция ужесточила условия въезда в страну из-за штамма "Омикрон"

По его словам, путешественники, которые хотят въехать на территорию Франции, теперь должны будут иметь результат ПЦР-теста, действие которого составляет лишь 48 часов.

Ограничение является обязательным для всех, в том числе и для вакцинированных.

При этом для не вакцинированных путешественников, прибывающих из ЕС, период действия отрицательного теста на коронавирус сокращается до 24 часов.

Новая мера вступит в силу с субботы, 4 декабря.