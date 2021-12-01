Франція посилила умови в'їзду в країну через штам "Омікрон"

За його словами, мандрівники, які хочуть в'їхати на територію Франції, тепер повинні будуть мати результат ПЛР-тесту, дія якого становить лише 48 годин.

Обмеження є обов'язковим для всіх, в тому числі і для вакцинованих.

При цьому для не вакцинованих мандрівників, які прибувають з ЄС, період дії негативного тесту на коронавірус скорочується до 24 годин.

Новий захід набуде чинності з суботи, 4 грудня.