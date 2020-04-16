Франция увеличит поддержку экономики до 110 млрд евро

Для предотвращения экономического кризиса вызванной пандемией коронавируса правительство Франции увеличит финансирование в поддержку экономики до 110 млрд евро. Об этом сообщает министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в Twitter.

Как он сообщил, финансирование будет осуществляться для компенсации 8,7 млн работникам, которые из-за пандемии коронавируса находятся в ситуации частичной безработицы, и на помощь предпринимательству.

"В новом откорректированном бюджете мы увеличим помощь с 45 млрд до 110 млрд евро", - написал министр.

Как отмечается, во Франции из-за эпидемии ожидается экономическое падение 8%. Больше всего от нее страдают отрасли торговли, строительства, туризма, гостиничного, ресторанного и шоубизнеса.

Напомним, во Франции общее количество летальных случаев в результате заражения коронавирусом достигло 17 167 человек. Всего с начала пандемии во Франции госпитализировали более 74 тыс. пациентов, зараженных коронавирусом. На сегодня в больницах лечатся 31 779 тыс. инфицированных.