Франція збільшить підтримку економіки до 110 млрд євро

Задля запобігання економічної кризи спричиненою пандемією коронавірусу, уряд Франції збільшить фінансування у підтримку економіки до 110 млрд євро. Про це повідомляє міністр економіки та фінансів країни Брюно Ле Мер у Twitter.

Як він повідомив, фінансування буде здійснюватись для компенсації 8,7 млн працівникам, які через пандемію коронавірусу перебувають у ситуації часткового безробіття, та на допомогу підприємництву.

"У новому відкоригованому бюджеті ми збільшимо допомогу із 45 млрд до 110 млрд євро", - написав міністр.

Як зазначається, у Франції через епідемію очікується економічне падіння 8%. Найбільше від неї страждають галузі торгівлі, будівництва, туризму, готельного, ресторанного та шоубізнесу.

Нагадаємо, у Франції загальна кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом досягла 17 167 осіб. Всього від початку епідемії у Франції госпіталізували понад 74 тис. пацієнтів, заражених коронавірусом. На сьогодні в лікарнях лікуються 31 779 тис. інфікованих.