Франція посилить підтримку України, - глава МЗС
Україна продовжить отримувати від Франції військову допомогу, і незабаром її передача активізується. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Франції.
"Франція солідарна з випробуваннями, що випали на долю українського народу. Вона проявляє цю солідарність не тільки з 24 лютого, а з 2014 року. Звірства, вчинені російськими солдатами в Україні, зокрема, в Бучі та інших містах, не можуть залишитися безкарними", - заявила глава МЗС.
Вона також зазначила, що Франція надає Україні гуманітарну, економічну, фінансову, дипломатичну і військову допомогу, і яку незабаром вона активізується. За словами колони, раніше Франція вже анонсувала надання допомоги Україні в розмірі двох мільярдів доларів.
Нагадаємо, нещодавно Макрон разом з канцлером Німеччини подзвонили Путіну, щоб обговорити Україну. Ця телефонна розмова був розкритикований в Європі.
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