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Франция удвоит число доз вакцин, предоставляемых бедным странам

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Франция, Воскресенье 26 сентября 2021 04:43
Франция удвоит число доз вакцин, предоставляемых бедным странам Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее. Всего страна передаст 120 млн доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Агентство ссылается на заявление Эмманюэля Макрона.

"Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие. В Африке вакцинированы только 3% населения. Франция обязуется удвоить количество доз", - заявил президент Макрон.

Ранее Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.

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