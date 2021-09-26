Франция удвоит число доз вакцин, предоставляемых бедным странам
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Франция передаст в два раза больше вакцин бедным странам, чем обещала ранее. Всего страна передаст 120 млн доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Агентство ссылается на заявление Эмманюэля Макрона.
"Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие. В Африке вакцинированы только 3% населения. Франция обязуется удвоить количество доз", - заявил президент Макрон.
Ранее Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.
Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.