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Франція подвоїть кількість доз вакцин, що надаються бідним країнам

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Франція, Неділя 26 вересня 2021 04:43
Франція подвоїть кількість доз вакцин, що надаються бідним країнам Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція передасть у два рази більше вакцин бідним країнам, ніж обіцяла раніше. Всього країна передасть 120 млн доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Агентство посилається на заяву Емманюеля Макрона.

"Несправедливість полягає в тому, що темпи вакцинації на інших континентах дуже низькі. В Африці вакциновано лише 3% населення. Франція зобов'язується подвоїти кількість доз", - заявив президент Макрон.

Раніше Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.

Італія надасть іншим країнам 45 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця року, що в три рази перевищує початкову обіцянку: раніше уряд обіцяв пожертвувати 15 млн доз.

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