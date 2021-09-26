Франція подвоїть кількість доз вакцин, що надаються бідним країнам
Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Франція передасть у два рази більше вакцин бідним країнам, ніж обіцяла раніше. Всього країна передасть 120 млн доз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Агентство посилається на заяву Емманюеля Макрона.
"Несправедливість полягає в тому, що темпи вакцинації на інших континентах дуже низькі. В Африці вакциновано лише 3% населення. Франція зобов'язується подвоїти кількість доз", - заявив президент Макрон.
Раніше Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.
Італія надасть іншим країнам 45 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця року, що в три рази перевищує початкову обіцянку: раніше уряд обіцяв пожертвувати 15 млн доз.