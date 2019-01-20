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Франція вимагає від Японії об'єднати Nissan і Renault

Новини » Транспорт    20.01.2019 - 09:46
Франція вимагає від Японії об'єднати Nissan і Renault
Ілюстративне фото (twitter.com/TKCTL)

Японська сторона виступає проти такого злиття

Уряд Франції вимагає від Японії провести об'єднання автоконцерну Renault і японського Nissan, які знаходяться в альянсі, єдиною холдингову компанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Повідомляється, що з такою заявою виступила французська делегація під час відвідин Токіо на цьому тижні. До складу делегації входили директор Агентства  державної участі Мартен Віаль і директор кабінету міністра економіки Емманюель Мулен.

Також вони заявили, що мають намір призначити нового голову ради директорів Nissan замість Карлоса Гона, який раніше був заарештований. У відповідності з правом договору про партнерство французький концерн володіє таким правом.

Японська сторона виступає проти об'єднання концерну, та як у цьому випадку уряд Франції, яке є акціонером Renault, зможе отримати можливість впливу на їхню політику. Найближчим часом Renault повинні призначити свого нового голову, який зобов'язаний зайняти сувору політику на переговорах.

Нагадаємо, Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

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