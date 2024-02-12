UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція та Польща знаходяться на одній хвилі щодо підтримки України, - Туск

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція і Польща перебувають на одній хвилі щодо геополітичної ситуації та підтримки України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми хочемо послати загальний сигнал, що ми готові до солідарності в усіх найскладніших ситуаціях... Ми відновлюємо "Веймарський трикутник", - заявив він. 

Платформа політичного співробітництва "Веймарський трикутник" між Німеччиною, Францією та Польщею була створена в 1991 році.

Веймарський трикутник

Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Раніше повідомлялося, що 12 лютого міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції Радослав Сікорський, Анналена Бербок та Стефан Сежурне проведуть зустріч голів дипломатій країн Веймарського трикутника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускФранціяПольщаВійна Росії проти України