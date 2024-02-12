Франція та Польща знаходяться на одній хвилі щодо підтримки України, - Туск

"Ми хочемо послати загальний сигнал, що ми готові до солідарності в усіх найскладніших ситуаціях... Ми відновлюємо "Веймарський трикутник", - заявив він.

Платформа політичного співробітництва "Веймарський трикутник" між Німеччиною, Францією та Польщею була створена в 1991 році.

Веймарський трикутник

Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

Раніше повідомлялося, що 12 лютого міністри закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції Радослав Сікорський, Анналена Бербок та Стефан Сежурне проведуть зустріч голів дипломатій країн Веймарського трикутника.

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