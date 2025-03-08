Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння ЄС на 150 млрд євро, - FT

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала зібрати 150 млрд євро, які будуть позичені країнам для збільшення їхнього військового виробництва.

Під час саміту ЄС у четвер, 6 березня, кілька лідерів, в тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявили, що ініціатива має бути відкритою для партнерів, які не є членами ЄС.

"Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані в рамках цієї ініціативи, були відкриті для ... країн, які не є членами Європейського Союзу, але тісно співпрацюють з ним, таких як Великобританія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина", - сказав Шольц.

Проте президент Франції Еммануель Макрон, який давно підтримує збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на "готове обладнання, яке знову виявиться неєвропейським".

Ця суперечка вже затримала на рік погодження Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро, і в Брюсселі побоюються, що ситуація може повторитися.

"Ми на тому етапі, коли питання необхідно вирішити заради швидкості, а не досконалості. Але якщо раніше було складно протиснути 1,5 млрд євро через заперечення Франції, то як нам вдасться узгодити 150 млрд?" - сказав виданню один з європейських дипломатів.

Єврокомісія має 10 днів на розробку детальної пропозиції, яка потребуватиме схвалення країн-членів.