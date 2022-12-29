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Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн. євро

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 00:42
Франція створила фонд військової підтримки України на 200 млн. євро Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та міністр оборони України Олексій Резніков (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Париж створює фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Він заявив про "надійну та постійну підтримку", яку Франція надає Україні з початку війни.

"Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році", - написав французький міністр.

Нагадаємо, прибувши до української столиці, Лекорню зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим та президентом Володимиром Зеленським. Сторони домовилися про продовження передачі систем ППО нашій країні.

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