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Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 10:04
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Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні Фото: Франція буде страхувати воєнні ризики в Україні y Images)
Автор: Олександр Білоус

Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні. Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме компанії, які готові брати участь у реконструкції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування.

Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

Страхування воєнних ризиків

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час конференції в Лондоні в червні 2023 року представила новий механізм воєнного страхування для підтримки України, який реалізовуватиметься через французький державний інвестиційний банк.

Нагадаємо, 13 вересня відбулась онлайн-зустріч щодо страхування інвестиційних ризиків для французького бізнесу "Запровадження Францією механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних з війною". Захід організувала Франко-українська торгово-промислова палата. У зустрічі взяли участь понад 150 французьких та українських компаній, що вже працюють в Україні, або розглядають можливість виходу на український ринок.

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