Франция будет страховать военные риски своих компаний в Украине

Франция представила двусторонний механизм страхования инвестиций в Украине. Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать компании, готовые участвовать в реконструкции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование.

Оно защищает инвесторов или кредитные учреждения, выделяющие инвестиционные ссуды, от рисков повреждения имущества или невыплат, не передачи, экспроприации или политического насилия. Страхование возмещает до 95% потерь активов инвестора или дебиторской задолженности.

Кроме того, Франция продолжает переговоры с партнерами по поддержке экономики Украины и мобилизации инновационных финансовых инструментов для восстановления Украины.

Страхование военных рисков

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на конференции в Лондоне в июне 2023 года представила новый механизм военного страхования для поддержки Украины, который будет реализовываться через французский государственный инвестиционный банк.

Напомним, 13 сентября состоялась онлайн-встреча по страхованию инвестиционных рисков для французского бизнеса "Внедрение Францией механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной". Мероприятие организовала Франко-украинская торгово-промышленная палата. Во встрече приняли участие более 150 уже работающих в Украине французских и украинских компаний или рассматривают возможность выхода на украинский рынок.