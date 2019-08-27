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Франция и США достигли компромисса по налогу для IT-компаний, - Макрон

Новости » Политика    27.08.2019 - 02:49
Франция и США достигли компромисса по налогу для IT-компаний, - Макрон
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Трамп отказался однозначно подтвердить достижение компромисса с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достигли компромисса в вопросе введения цифрового налога для глобальных интернет-концернов. Об этом Макрон сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции в Биаррице в последний день саммита G7, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Макрон заявил, что Франция будет готова отказаться от собственного цифрового налога, как только будет найдено международное решение этой проблемы.

Он добавил, что договорился с Трампом о том, что соглашение по международному налогообложению интернет-концернов будет заключено до конца 2020 года на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В то же время сам Трамп в ответ на прямой вопрос отказался однозначно подтвердить достижение компромисса с Макроном, а также не ответил на вопрос о том, откажется ли он от намерения ввести повышенные пошлины на французское вино в случае введения международного цифрового налога.

"Однако я могу вас заверить, что первая леди очень любит ваше французское вино", - сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Франции "невиданными" пошлинами на экспорт вина, в случае отказа от отмены налогообложения американских IT-компаний.

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Новости Украины Дональд ТрамппошлиныЭммануэль Макрон
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