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Франція і США досягли компромісу щодо податку для IT-компаній, - Макрон

Новини » Політика    27.08.2019 - 02:49
Франція і США досягли компромісу щодо податку для IT-компаній, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Трамп відмовився однозначно підтвердити досягнення компромісу з Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досягли компромісу в питанні запровадження цифрового податку для глобальних інтернет-концернів. Про це Макрон повідомив на спільній з Трампом прес-конференції в Біарріці в останній день саміту G7, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Макрон заявив, що Франція буде готова відмовитися від власного цифрового податку, тільки-но буде знайдене міжнародне вирішення цієї проблеми.

Він додав, що домовився з Трампом про те, що угода з міжнародного оподаткування інтернет-компаній буде укладена до кінця 2020 року на рівні Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Водночас сам Трамп у відповідь на пряме запитання відмовився однозначно підтвердити досягнення компромісу з Макроном, а також не відповів на запитання про те, чи відмовиться він від наміру запровадити підвищені мита на французьке вино у разі введення міжнародного цифрового податку.

"Проте я можу вас запевнити, що перша леді дуже любить ваше французьке вино", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Франції "небаченими" митом на експорт вина, у разі відмови від скасування оподаткування американських IT-компаній.

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