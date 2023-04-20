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Франція схвалила резолюцію щодо депортованих в Росію українських дітей

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 квітня, Франція схвалила резолюцію в якій засуджується депортація українських дітей Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За словами українського омбудсмена, французький Сенат закликав Європейський Союз зібрати докази примусового переміщення українських дітей до Росії, а також запровадити санкції щодо причетних до цих злочинів.

Прийнята в Франції резолюція засуджує російську депортацію українських дітей та дії самої РФ, яка в адміністративний спосіб масово натуралізує, змінює імена та походження дітей, викрадених з України.

"Сподіваюся спільними зусиллями будуть розширені санкції проти осіб, відповідальних за депортацію українських дітей. Перша хвиля санкцій щодо цього питання вже є у 10-му санкційному пакеті ЄС, ухваленому наприкінці лютого", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна повернула 15 дітей з окупованих територій.

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