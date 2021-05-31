Франция считает серьезным проступком возможную слежку США за Меркель и Штайнмайером

По его словам, эту информацию будут проверять.

"Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - сказал Бон.

Ранее появилась информация, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками.

Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.