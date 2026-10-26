Франція розширить "ядерну парасольку" над Європою на тлі загроз Росії, - WSJ

Франція масштабує ядерне стримування

Франція, яка є єдиною країною ЄС із ядерною зброєю, підвищує рівень стратегічної невизначеності для Росії. Країна має приблизно 290 ядерних боєголовок, а тепер вперше за кілька десятиліть збільшить їх виробництво і більше не розкриватиме розміри своїх запасів.

Тож ядерну зброю тепер буде розміщено не тільки США в п'яти країнах Європи (включно з Туреччиною). Франція вже домовилвся з 10 партнерами.

До ініціативи приєдналися:

Великобританія (де власна ядерна зброя розміщена лише на підводних човнах),

Німеччина,

Польща,

Нідерланди,

Бельгія,

Греція,

Фінляндія,

Норвегія,

Швеція,

Данія.

Вона передбачає:

розгортання французьких винищувачів Rafale із ядерним озброєнням по всій Європі,

створення нової інфраструктури, систем зв'язку,

раннього попередження та механізмів обміну розвідданими.

Що це дасть

Французька "ядерна парасолька", яку президент Франції Еммануель Макрон назвав "передовим стримуванням", створює нові складнощі для Росії. Про це заявив нещодавно радник французького президента зі стратегічних питань Ксав'є Шатель.

За його словами, проект дає Франції "нові можливості для розміщення ядерних сил у разі ядерної ескалації". І він навіть небезпечніший для Росії, ніж програма ядерного стримування НАТО, вважають експерти.

Франція має стратегічний потенціал», який "доповнює вже існуючі ядерні гарантії" США, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Французькі крилаті ракети ASMP-A, встановлені на винищувачах Rafale призначені для ударів по найбільших містах Росії і мають високу ймовірність досягнення цілей. Це зовсім інший рівень стримування, відзначають військові чиновники та аналітики.

"Неясно, чи переконає це росіян у тому, що французи ризикнуть піддати Париж удару у відповідь, наприклад, через Варшаву. Але росіяни, безумовно, звертають на це увагу", - каже Ніколь Граєвський, експерт із Росії та ядерних питань із паризького університету Sciences Po.