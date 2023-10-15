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Франція розгорнула 7000 військових на тлі підвищеної терористичної загрози

Фото: у Франції розгорнули 7000 військових для патрулювання вулиць (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Франції вивели на вулиці 7000 військових на тлі запровадження режиму підвищеної терористичної загрози після нападу уродженця Росії на вчителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що військові будуть патрулювати вулиці щонайменше до вечора понеділка, а можливо і довше - залежить від безпекової ситуації.

Крім цього міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін повідомляв, що повідомлення про нібито мінування Лувра, Версальського палацу та Ліонського вокзалу не підтвердились.

Він також наголосив, що на вихідних за порядком стежитимуть 3500 поліцейських. Вони будуть охороняти людей на матчах та біля єврейських місць.

Теракт в Аррасі

13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Після цього в країні ввели режим підвищеної терористичної загрози.

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