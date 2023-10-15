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Франция развернула 7000 военных на фоне повышенной террористической угрозы

Фото: во Франции развернули 7000 военных для патрулирования улиц (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во Франции вывели на улицы 7000 военных на фоне введения режима повышенной террористической угрозы после нападения уроженца России на учителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что военные будут патрулировать улицы, по меньшей мере, до вечера понедельника, а возможно и дольше - зависит от ситуации.

Кроме этого, министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщал, что сообщения о якобы минировании Лувра, Версальского дворца и Лионского вокзала не подтвердились.

Он также подчеркнул, что в выходные за порядком будут следить 3500 полицейских. Они будут охранять людей на матчах и у еврейских мест.

Теракт в Аррасе

13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

После этого в стране был введен режим повышенной террористической угрозы.

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