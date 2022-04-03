Франция после "резни в Буче" выступила за усиление экономического давления на РФ

В Министерстве иностранных дел Франции осудили жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи под Киевом. Там призвали усилить экономическое давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, которого цитирует Le Parisien.

"Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию. Мы будем работать совместно с нашими партнерами, властями и компетентными международными судами, включая Международный уголовный суд, над тем, чтобы эти действия (России - ред.) не остались безнаказанными, чтобы виновные в этом преступлении ответили за свои действия, - говорится в сообщении.

Напомним, на жестокие убийства гражданских российскими оккупантами также отреагировали и в Германии. Там пообещали усилить санкции против России, а Украине продолжить оказывать оборонную поддержку.

Вместе с тем в Чехии назвали действия оккупантов еще одним отвратительным преступлением путинского режима.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии погибших мирных жителей, которые лежали посреди улицы.

Как сообщил городской глава Анатолий Федорук, в братских могилах Бучи уже похоронили 280 человек. После освобождения город разрушен, улицы покрыты трупами местных жителей.

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