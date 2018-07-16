Франция решила закрыть представительство по торговле и инвестициям в РФ

Последние несколько месяцев условия деятельности представительства в РФ значительно ухудшились

Власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России. Об этом сказано в сообщении французского посольства.

Так, решение вступает в силу с понедельника, 16 июля.

"Решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение прекратило длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро французского представительства в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Подчеркивается, что в последние несколько месяцев условия деятельности Business France в РФ значительно ухудшились в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом.

"Местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", - отметили в посольстве.

Напомним, ранее правительство Франции заявило, что власть России не обеспечила "базовых прав" украинского режиссера, политзаключенного в РФ Олега Сенцова.