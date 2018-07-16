Франція вирішила закрити представництво з торгівлі та інвестицій у РФ

Останні кілька місяців умови діяльності представництва в РФ значно погіршилися

Влада прийняла рішення закрити Службу посольства Франції, що забезпечує діяльність Business France в Росії. Про це сказано в повідомленні французького посольства.

Так, рішення набуває чинності з понеділка, 16 липня.

"Рішення, яке набуває чинності 16 липня 2018 року, прийнято у зв'язку з повідомленням російських органів влади про те, що відтепер Business France більше не дозволяється здійснювати свою діяльність у Росії у рамках положень французького законодавства", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що дане рішення припинило тривалий період переговорів з питання статусу Бюро французького представництва в Росії, яке, згідно з французьким законодавством, є невід'ємною частиною дипломатичної структури.

Підкреслюється, що в останні кілька місяців умови діяльності Business France у РФ значно погіршилися у зв'язку з незаконними арештами, накладеними на його банківський рахунок, незважаючи на те, що він захищений Віденською Конвенцією, а також з видворенням його директора, який володіє дипломатичним паспортом.

"Місцеві умови, по всій видимості, не дозволяють Business France здійснювати завдання державної служби по підтримці французьких підприємств на території Російської Федерації", - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, раніше уряд Франції заявив, що влада Росії не забезпечила "базових прав" українського режисера, політв'язня у РФ Олега Сенцова.