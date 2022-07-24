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Франция разочарована отсутствием прогресса в переговорах с Ираном, - Макрон

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Париж, Воскресенье 24 июля 2022 02:25
Франция разочарована отсутствием прогресса в переговорах с Ираном, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил разочарование в беседе своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи с отсутствием прогресса в переговорах по ядерному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Французский лидер призвал Раиси сделать правильный выбор для достижения соглашения и вернуться к выполнению обязательств Ирана. Макрон также заявил, что подписание нового договора все еще возможно, но договоренности должны быть достигнуты как можно скорее.

Напомним, что ранее Белый дом докладывал о визите российских чиновников на аэродром в центре Ирана. Целью визитов по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, был обзор беспилотных летательных аппаратов, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Позже Иран заявил, что не продавал никакого оружия российской армии и выступает против эскалации войны в Украине.

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Франция Иран Ядерное оружие Ядерное соглашение
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