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Франція розчарована відсутністю прогресу в переговорах з Іраном, - Макрон

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Париж, Неділя 24 липня 2022 02:25
Франція розчарована відсутністю прогресу в переговорах з Іраном, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон висловив розчарування в бесіді своєму іранському колезі Ебрахіму Раїсі у зв'язку з відсутністю прогресу в переговорах щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Французький лідер закликав Раїсі зробити правильний вибір для досягнення угоди і повернутися до виконання зобов'язань Ірану. Макрон також заявив, що підписання нового договору все ще можливо, але домовленості повинні бути досягнуті якомога швидше.

Нагадаємо, що раніше Білий дім доповідав про візит російських чиновників на аеродром в центрі Ірану. Метою візитів за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, був огляд безпілотних літальних апаратів, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Пізніше Іран заявив, що не продавав жодної зброї російській армії і виступає проти ескалації війни в Україні.

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Франція Іран Ядерна зброя Ядерна угода
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