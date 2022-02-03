Франція розглядає виведення військ з Малі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За його словами, найближчими днями відбудуться консультації з союзниками. Після цього французький уряд прийме рішення про те, чи продовжувати свою довгострокову військову присутність в Малі. Основна увага в ході дебатів була приділена тому, як триватиме боротьба з тероризмом в регіоні Сахеля. Він не виключив виведення француських військ з Малі.

За його словами, умови для продовження перебування в Малі змінилися.