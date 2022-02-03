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Франція розглядає виведення військ з Малі

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Франція, Четвер 03 лютого 2022 02:59
Франція розглядає виведення військ з Малі Фото: Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція розглядає можливість виведення своїх військ з Малі. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, найближчими днями відбудуться консультації з союзниками. Після цього французький уряд прийме рішення про те, чи продовжувати свою довгострокову військову присутність в Малі. Основна увага в ході дебатів була приділена тому, як триватиме боротьба з тероризмом в регіоні Сахеля. Він не виключив виведення француських військ з Малі.

За його словами, умови для продовження перебування в Малі змінилися.

"Ситуація не може залишатися колишньою сьогодні. Тому нам потрібні консультації, щоб адаптуватися до нової ситуації, створеної приходом до влади в Малі хунти", — сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, що у Малі загинули миротворці ООН. Ще кілька людей поранені в результаті вибуху.

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