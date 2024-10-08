Франція проведе тренування зі швидкого перекидання на східний фланг НАТО тисяч військових

Зазначається, що операція під назвою Dacian Spring-2025 запланована на травень. Під час неї французькі військові під час неї перевірять свою здатність швидко перекидати великі сили із заходу континенту на східний фланг НАТО. Адже це може бути критично важливим у разі потенційної агресії Росії.

Відомо, що французька армія протягом 10 днів спробує встигнути перекинути до Румунії одну бригаду - тобто від 3000 до 5000 вояків.

За словами генерала Бертрана Тужуза, ці тренування мають бути "стратегічним сигналом" для Росії.

Варто нагадати, що останнім часом французькі сухопутні сили реалізували низку змін щодо готовності до війни високої інтенсивності.

Як вказано у планах НАТО, Франція повинна бути спроможна протягом 30 днів виставити боєздатну дивізію, включно з боєприпасами та всім логістичним ланцюжком для неї.

"У нас немає "військового Шенгену", нам явно потрібно покращувати мобільність для військових сил у Європі", - розповів генерал П’єр-Ерік Гійо.

Варто нагадати, що перше перекидання французьких військ до Румунії було у 2022 році. Воно виявило численні процедурні проблеми під час перетину кордонів. Згодом з’ясувалося, що не пристосована до такого і залізнична інфраструктура.