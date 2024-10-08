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Франция проведет тренировку по быстрой переброске на восточный фланг НАТО тысяч военных

Иллюстративное фото: Франция проведет учения с НАТО для быстрой переброски военных в Румынию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Армия Франции в мае 2025 года проведет масштабные логистические учения. Их целью является успешная переброска в Румынию тысячи военных с техникой за 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Операция под названием Dacian Spring-2025 запланирована на май. Во время нее французские военные проверят свою способность быстро перебрасывать большие силы с запада континента на восточный фланг НАТО. Это ведь может быть критически важным в случае потенциальной агрессии России.

Известно, что французская армия в течение 10 дней попытается успеть перебросить в Румынию одну бригаду – то есть от 3000 до 5000 солдат.

По словам генерала Бертрана Тужуза, эти тренировки должны быть "стратегическим сигналом" для России.

Следует напомнить, что в последнее время французские сухопутные силы реализовали ряд изменений готовности к войне высокой интенсивности.

Как указано в планах НАТО, Франция должна быть способна в течение 30 дней выставить боеспособную дивизию, включая боеприпасы и всю логистическую цепочку для нее.

"У нас нет "военного Шенгена", нам явно нужно улучшать мобильность для военных сил в Европе", – рассказал генерал Пьер-Эрик Гийо.

Стоит напомнить, что первый переброс французских войск в Румынию был в 2022 году. Оно выявило многочисленные процедурные проблемы при пересечении границ. Впоследствии выяснилось, что не приспособлена к такому и железнодорожная инфраструктура.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии.

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