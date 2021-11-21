Франция призвала Россию повлиять на Беларусь в урегулировании миграционного кризиса

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это, с властями РФ необходимо идти "путем диалога".

Глава МИД Франции назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор" и обвинил Лукашенко в торговле людьми.