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Франция не признает голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму

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Париж, Четверг 16 сентября 2021 17:17
Франция не признает голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму Фото: Франция не признает голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Франция не признает законность ни организации, ни проведение голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма. В МИД страны напомнили, что считают незаконным российскую оккупацию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Франция не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией", - заявил представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о регистрации трех граждан Франции в избирательной комиссии Крыма для наблюдения за выборами в Госдуму РФ.

В МИД подчеркнули, что исходя из этого Франция не признает ни законность организации, ни результаты выборов, которые пройдут в Крыму.

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