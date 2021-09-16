Франция не признает голосование на выборах в Госдуму РФ в Крыму

Франция не признает законность ни организации, ни проведение голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма. В МИД страны напомнили, что считают незаконным российскую оккупацию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции .

"Франция не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией", - заявил представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о регистрации трех граждан Франции в избирательной комиссии Крыма для наблюдения за выборами в Госдуму РФ.

В МИД подчеркнули, что исходя из этого Франция не признает ни законность организации, ни результаты выборов, которые пройдут в Крыму.