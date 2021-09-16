Франція не визнає голосування на виборах до Держдуми РФ у Криму

Франція не визнає законність ні організації, ні проведення голосування на виборах до Держдуми РФ на території Криму. У МЗС країни нагадали, що вважають незаконною російську окупацію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції .

"Франція не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією", - заявив представник зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про реєстрацію трьох громадян Франції у виборчій комісії Криму для спостереження за виборами до Держдуми РФ.

У МЗС підкреслили, що виходячи з цього Франція не визнає ні законність організації, ні результати виборів, які пройдуть в Криму.