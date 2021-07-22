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Франция приняла к сведению соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2"

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Париж, Четверг 22 июля 2021 16:59
Франция приняла к сведению соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" Фото: Франция приняла к сведению сделку США и Германии по "Северному потоку-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Франции принял к сведению достижение соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2". В ведомстве намерены изучить сделку с точки зрения энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Мы приняли к сведению объявление по этому соглашению", - отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что оценка этого соглашения должна быть дана с точки зрения вопросов европейского суверенитета и безопасности.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Отметим, 22 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем.

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Франция Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
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