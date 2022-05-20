Франция приняла первый эвакуационный рейс раненых украинских военных и онкобольных детей

Франция объявила о запуске первого рейса медицинской эвакуации из Польши для раненых украинцев и детей, больных раком. Сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех онкобольных украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В заявлении говорится, что сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех украинских детей, больных раком, и их опекунов.
Согласно заявлению, пациенты будут лечиться за счет Франции в различных больницах по всей стране.
"Франция по-прежнему предана поддержке Украины и населения, которое пострадало от последствий российской агрессии", - говорится в сообщении министерства.
Напомним, Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием.
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