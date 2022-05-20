UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция приняла первый эвакуационный рейс раненых украинских военных и онкобольных детей

Фото: Франция (flickr.com.runemaker)
Автор: Евгений Прокопенко

Франция объявила о запуске первого рейса медицинской эвакуации из Польши для раненых украинцев и детей, больных раком. Сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех онкобольных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении говорится, что сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также трех украинских детей, больных раком, и их опекунов.

Согласно заявлению, пациенты будут лечиться за счет Франции в различных больницах по всей стране.

"Франция по-прежнему предана поддержке Украины и населения, которое пострадало от последствий российской агрессии", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция