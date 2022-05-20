Франція прийняла перший евакуаційний рейс поранених українських військових та онкохворих дітей

Франція оголосила про запуск першого рейсу медичної евакуації з Польщі для поранених українців та дітей, хворих на рак. Сьогодні літак евакуював сімох українців, поранених на війні, а також трьох онкохворих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У заяві йдеться, що сьогодні літак евакуював сімох українців, поранених на війні, а також трьох українських дітей, хворих на рак, та їхніх опікунів.

Згідно з заявою, пацієнти лікуватимуться за рахунок Франції у різних лікарнях по всій країні.

"Франція, як і раніше, віддана підтримці України та населення, яке постраждало від наслідків російської агресії", - йдеться у повідомленні міністерства.