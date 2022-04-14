Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли анонсировала выделение Украине новой партии военной помощи. Что именно будет входить в новый пакет поставок, она не уточнила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"После новых украинских запросов я объявил моему украинскому коллеге, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже сделанным пожертвованиям в размере 100 миллионов евро", — сообщила Парли.
Что будет входить в новый пакет помощи, министр обороны Франции не сообщила, но добавила, что отправка новой партии военной помощи запланирована уже на ближайшее время.
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