Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Міністр Збройних сил Франції Флоренс Парлі анонсувала виділення Україні нової партії військової допомоги. Що саме входитиме в новий пакет поставок, вона не уточнила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Після нових українських запитів я оголосив моєму українському колезі, що Франція надасть додаткові військові можливості на додаток до вже зроблених пожертвувань у розмірі 100 мільйонів євро", — повідомила Парлі.

Що входитиме в новий пакет допомоги, Міністр оборони Франції не повідомила, але додала, що відправка нової партії військової допомоги запланована вже на найближчий час.