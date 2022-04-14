Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Міністр Збройних сил Франції Флоренс Парлі анонсувала виділення Україні нової партії військової допомоги. Що саме входитиме в новий пакет поставок, вона не уточнила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Після нових українських запитів я оголосив моєму українському колезі, що Франція надасть додаткові військові можливості на додаток до вже зроблених пожертвувань у розмірі 100 мільйонів євро", — повідомила Парлі.
Що входитиме в новий пакет допомоги, Міністр оборони Франції не повідомила, але додала, що відправка нової партії військової допомоги запланована вже на найближчий час.
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