Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли анонсировала выделение Украине новой партии военной помощи. Что именно будет входить в новый пакет поставок, она не уточнила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"После новых украинских запросов я объявил моему украинскому коллеге, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже сделанным пожертвованиям в размере 100 миллионов евро", — сообщила Парли.

Что будет входить в новый пакет помощи, министр обороны Франции не сообщила, но добавила, что отправка новой партии военной помощи запланирована уже на ближайшее время.