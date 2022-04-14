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Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи

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Париж, Четверг 14 апреля 2022 01:29
Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи Флоренс Парли (Фото: lanmedia.fr)
Автор: Константин Широкун

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли анонсировала выделение Украине новой партии военной помощи. Что именно будет входить в новый пакет поставок, она не уточнила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"После новых украинских запросов я объявил моему украинскому коллеге, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже сделанным пожертвованиям в размере 100 миллионов евро", — сообщила Парли.

Что будет входить в новый пакет помощи, министр обороны Франции не сообщила, но добавила, что отправка новой партии военной помощи запланирована уже на ближайшее время.

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