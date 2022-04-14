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Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги

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Париж, Четвер 14 квітня 2022 01:29
Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги Флоренс Парлі (Фото: lanmedia.fr)
Автор: Константин Широкун

Міністр Збройних сил Франції Флоренс Парлі анонсувала виділення Україні нової партії військової допомоги. Що саме входитиме в новий пакет поставок, вона не уточнила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Після нових українських запитів я оголосив моєму українському колезі, що Франція надасть додаткові військові можливості на додаток до вже зроблених пожертвувань у розмірі 100 мільйонів євро", — повідомила Парлі.

Що входитиме в новий пакет допомоги, Міністр оборони Франції не повідомила, але додала, що відправка нової партії військової допомоги запланована вже на найближчий час.

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