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Франция предложила Украине помощь в деле АН-26

Париж, Суббота 26 сентября 2020 22:14
Франция предложила Украине помощь в деле АН-26
Фото: на месте падения АН-26 (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Франция отреагировала на катастрофу военного самолета АН-26 в Чугуеве. Париж готов предоставить украинской стороне любую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования семьям и родственникам погибших.

"Мы солидарны с нашим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", - заявили в МИД.

Отметим, Франция помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing украинской авиакомпании МАУ, которая произошла под Тегераном. Французские специалисты добыли информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, один из которых имел механические повреждения.

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет АН-26 разбился возле Чугуева. Самолет упал во время захода на посадку. На его борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил лишь один курсант.

В Харьковской ОГА сообщали, что "черные ящики" уже достали из АН-26.

Как писало РБК-Украина, на трагедию в Чугуеве уже отреагировали в Европейском союзе, Соединенных Штатах, НАТО и других странах мира.

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Новости Украины Происшествия ФранциякатастрофаЧугуевАН-26Самолет
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