ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція запропонувала Україні допомогу у справі АН-26

Париж, Субота 26 вересня 2020 22:14
Франція запропонувала Україні допомогу у справі АН-26
Фото: на місці падіння АН-26 (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Франція відреагувала на катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві. Париж готовий надати українській стороні будь-яку допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили співчуття родинам та родичам загиблих.

"Ми солідарні з нашими українським партнером. Франція готова надати Україні будь-яку допомогу, яку вона вважає корисною за цих обставин", - заявили в МЗС.

Зазначимо, Франція допомагала в розслідуванні катастрофи пасажирського Boeing української авіакомпанії МАУ, яка сталася під Тегераном. Французькі фахівці добули інформацію з бортових самописців збитого літака, один з яких мав механічні пошкодження.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва. Літак впав під час заходу на посадку. На його борту перебували 7 офіцерів та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив лише один курсант.

У Харківській ОДА повідомляли, що "чорні скриньки" вже дістали з АН-26.

Як писало РБК-Україна, на трагедію в Чугуєві вже відреагували в Європейському союзі, Сполучених Штатах, НАТО та інших країнах світу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ФранціякатастрофаЧугуевАН-26Літак
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся