Франція поставить Україні свої перші дрони-камікадзе: що відомо

Найближчими тижнями Франція поставить в Україну свої дрони-камікадзе. Це перша подібна розробка Парижу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Франції Себастьєна Лікорню, BFMTV,
"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки", - розповів міністр, показавши кадри з новим дроном.
Як зазначив Лекорню, поставки в Україну і в Збройні сили Франції почнуться вже "в найближчі тижні".
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Як пише BFMTV, ерші 100 безпілотників, призначених для Києва, мали замовити у консорціуму, що об’єднує виробника безпілотників Delair і виробника Nexter, поставка яких спочатку була запланована на минуле літо.
Нещодавно повідомлялось, що Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА. Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.
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