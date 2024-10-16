Франція поставить Україні свої перші дрони-камікадзе: що відомо

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Відвоювання суверенітету над цим ключовим для наших військ сегментом менш ніж за два роки", - розповів міністр, показавши кадри з новим дроном.

Як зазначив Лекорню, поставки в Україну і в Збройні сили Франції почнуться вже "в найближчі тижні".

Що цьому передувало

Caesar

Як пише BFMTV, ерші 100 безпілотників, призначених для Києва, мали замовити у консорціуму, що об’єднує виробника безпілотників Delair і виробника Nexter, поставка яких спочатку була запланована на минуле літо.