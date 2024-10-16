Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе: что известно

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, которое еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.

Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже "в ближайшие недели".

Что этому предшествовало

В марте прошлого года Министерство вооруженных сил Франции объявило о заказе 2 тысяч дронов французской разработки, в том числе первые 100 - для Украины.

"Беспилотники-камикадзе абсолютно фундаментальны для проведения операций и смогут стать "дополнением к орудию Caesar с точки зрения артиллерии", - сказал тогда Лекорню.

Как пишет BFMTV, первые 100 беспилотников, предназначенных для Киева, должны были заказать у консорциума, объединяющего производителя беспилотников Delair и производителя Nexter, поставка которых изначально была запланирована на прошлое лето.