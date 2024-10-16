RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Франция поставит Украине свои первые дроны-камикадзе: что известно

Фото: министр обороны Франции Себастьен Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие недели Франция поставит в Украину свои дроны-камикадзе. Это первая подобная разработка Парижа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьена Лекорню, BFMTV.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, которое еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", - рассказал министр, показав кадры с новым дроном.

Как отметил Лекорню, поставки в Украину и в Вооруженные силы Франции начнутся уже "в ближайшие недели".

Что этому предшествовало

В марте прошлого года Министерство вооруженных сил Франции объявило о заказе 2 тысяч дронов французской разработки, в том числе первые 100 - для Украины.

"Беспилотники-камикадзе абсолютно фундаментальны для проведения операций и смогут стать "дополнением к орудию Caesar с точки зрения артиллерии", - сказал тогда Лекорню.

Как пишет BFMTV, первые 100 беспилотников, предназначенных для Киева, должны были заказать у консорциума, объединяющего производителя беспилотников Delair и производителя Nexter, поставка которых изначально была запланирована на прошлое лето.

Недавно сообщалось, что Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА. Это будет шагом в обмене опытом в сфере дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна в УкраинеДрони