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Франция подтвердила визит Макрона в Украину,- Кулеба

Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресконференции.

"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Дмитрий Кулеба.

Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.

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