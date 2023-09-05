Франція почала переговори про виведення частини своїх військ з Нігеру

Франція веде переговори з нігерською хунтою про виведення французьких військ із країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Франція веде переговори з хунтою Нігеру, щоб вивести свої війська з країни після державного перевороту.

Наразі у Нігері перебувають майже півтори тисячі французьких військовослужбовців, яких туди направили для боротьби з джихадистами в регіоні Сахель.

За даними анонімного джерела видання, через місяць після того, як правляча хунта денонсувала довготривалі угоди про військову співпрацю між Францією та Нігером, "розпочалися дискусії щодо виведення певних військових груп"

"Це нормально обговорювати це, оскільки антитерористичне співробітництво призупинено", - додало джерело видання.

Призначений військовими премʼєр-міністр Нігеру Алі Махаман Ламін Зейне заявив, що сторони контактують, щоб "якнайшвидше" відправити французькі війська у Францію.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона чинного президента країни Мохамеда Базума взяла його в заручники та оголосила про повалення влади. Після цього новим головою Нігера себе оголосив керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Країни блоку Західної Африки (ECOWAS) заявили про планування військової інтервенції в Нігер, якщо Базума не відпустять. У відповідь хунта заявила, що вб'є президента у разі вторгнення.

Пізніше хунта виступила до посла Франції з вимогою покинути країну. На фоні цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна підтримає будь-які військові або дипломатичні зусилля країн ECOWAS. Натомість хунта заручилась підтримкою Малі та Буркіна-Фасо.

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