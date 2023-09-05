Франция начала переговоры о выводе части своих войск из Нигера

Франция ведет переговоры с нигерской хунтой о выводе французских войск из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Франция ведет переговоры с хунтой Нигера, чтобы вывести свои войска из страны после государственного переворота.

Сейчас в Нигере находятся почти полторы тысячи французских военнослужащих, которых туда направили для борьбы с джихадистами в регионе Сахель.

По данным анонимного источника издания, через месяц после того, как правящая хунта денонсировала долговременные соглашения о военном сотрудничестве между Францией и Нигером, "начались дискуссии о выводе определенных военных групп"

"Это нормально обсуждать это, поскольку антитеррористическое сотрудничество приостановлено", - добавил источник издания.

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейне заявил, что стороны контактируют, чтобы "как можно быстрее" отправить французские войска во Францию.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана действующего президента страны Мохаммеда Базума взяла его в заложники и объявила о свержении власти. После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Страны блока Западной Африки (ECOWAS) заявили о планировании военной интервенции в Нигер, если Базума не будет отпущен. В ответ хунта заявила, что убьет президента в случае вторжения.

Позже хунта выступила к послу Франции с требованием покинуть страну. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддержит какие-либо военные или дипломатические усилия стран ECOWAS. В то же время хунта заручилась поддержкой Мали и Буркина-Фасо.

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