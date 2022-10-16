Франція планує передати Україні системи ППО Crotale

Близько 2 тисяч військових будуть направлені до Франції, де протягом кількох тижнів вони проходитимуть бойову підготовку, більш спеціалізовану підготовку з логістики та інших потреб.

За словами міністра оборони Себастьєна Лекорня, Франція готує відправити зенітно-ракетні батареї Crotale, які "будуть особливо корисні при повітряних бомбардуваннях і проти них".

Crotale - всепогодний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, який призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих й гранично малих висотах.

Серед характеристик:

дальність стрільби - 500-10000 метрів;

висота ураження - до 6000 метрів;

кількість ракет на ПУ - 8 одиниць;

час реакції - 5 секунд.

Як відзначив міністр, загалом країна має 12 таких батарей, однак він не уточнив, скільки з них будуть направлені до України. Він зауважив, що ціль полягає у тому, аби Київ зміг розгорнути ППО протягом двох місяців, включаючи час на навчання військових.

Франція вже поставила 18 артилерійських знарядь Caesar й наразі веде переговори про поставку ще шести. Також Париж почав вивчати запит від Києва щодо поставок наземного ракетного озброєння.

Міністр відзначив, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро, "який українці можуть використати для покупки того, що вони хочуть, за умови, що постачальником є ​​Франція". Лекорню додав, що французька фірма, яка постачатиме понтонні мости стала одним з перших одержувачів українських замовлень.